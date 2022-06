18 Giugno 2022 07:42

Berlino, 18 giu. (Adnkronos/Dpa) – La Polonia chiede all’Unione europea un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra contro l’Ucraina. “Dal nostro punto di vista, deve essere imposto un settimo pacchetto di sanzioni il prima possibile per mantenere la pressione”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Lukasz Jasina, in una intervista al Welt am Sonntag. “Portiamo avanti questa posizione e abbiamo il sostegno dei nostri partner baltici”, ha aggiunto.