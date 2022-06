Ucraina: Slovacchia consegnerà elicotteri da combattimento a Kiev

15 Giugno 2022 19:57

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – La Slovacchia ha deciso di consegnare elicotteri da combattimento all’Ucraina. Canada, Polonia e Paesi Bassi hanno deciso di consegnare nuove unità di artiglieria. Lo ha annunciato il capo del Pentagono Lloyd Austin. “Vorrei ringraziare la Slovacchia – ha detto – per aver annunciato una consistente donazione di elicotteri della serie Mi e munizioni missilistiche tanto necessarie”.

Con Bruxelles, ha aggiunto, “abbiamo anche discusso di importanti nuove donazioni di artiglieria da molti paesi, tra cui Canada, Polonia e Paesi Bassi. Questi sono investimenti chiave per le capacità di fuoco a lungo raggio dell’Ucraina e saranno cruciali per respingere l’offensiva russa nel Donbass”.

Il capo del Pentagono ha inoltre confermato che la Germania ha deciso di consegnare all’Ucraina tre lanciagranate a propulsione.