Ucraina: Serracchiani, ‘un balzo in epoca che pensavano tramontata’

26 Giugno 2022 13:23

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – ‘Mai come oggi ci sembrano vicini i valori di chi ha combattuto per la libertà e ci ha donato la democrazia. La guerra d’aggressione decisa a freddo e scatenata senza freno contro la popolazione inerme dell’Ucraina ci ha fatto fare un balzo nel tempo, in un’epoca che pensavamo definitivamente tramontata, perché un dittatore vuole imporre con la forza delle armi il suo dominio su una nazione indipendente”. Lo ha affermato la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, intervenendo a Bosco Romagno di Cividale del Friuli (Udine) alla cerimonia commemorativa dei partigiani della Brigata Osoppo fatti prigionieri alle malghe di Porzus nel febbraio 1945 e uccisi nei giorni successivi nei pressi del bosco.

‘Non c’è spazio per gli equivoci ‘ha aggiunto l’esponente Dem- inseguiremo la pace con tutte le forze ma tocca a noi, all’Europa per prima, aiutare una giovane democrazia che si oppone a forze soverchianti”.