Ucraina: Renzi, ‘lascerei a competenti e bravi compito di risolvere i problemi, non a Salvini’

3 Giugno 2022 17:10

Roma, 3 giu (Adnkronos) – “In un momento di guerra lascerei a quelli competenti e bravi il compito di risolvere i problemi. Salvini non fa parte della categoria”. Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.

“Questo e’ un diversivo. La storia di Salvini non interessa a nessuno, se non agli addetti ai lavori. Di fronte alla complessità dei problemi che abbiamo di fronte, parlare di Salvini vuol dire essere lo sciocco che guarda il dito anzichè alla luna. Salvini può andare dove vuole, il problema è se torna”, ha aggiunto Renzi.