Ucraina: Johnson, ‘tempo fattore vitale, prepararsi a una guerra lunga”

19 Giugno 2022 07:26

Milano, 19 giu. (Adnkronos) – Occorre ”prepararsi a una lunga guerra in Ucraina”. Così Il primo ministro britannico Boris Johnson in un suo scritto per Sunday Times spiega che ”il tempo è adesso un fattore vitale” e invita i paesi che sostengono l’Ucraina ad una “la resistenza strategica per sopravvivere e alla fine prevalere”.