Ucraina: intelligence Gb, ‘truppe russe cercano di avanzare verso Izyum’

9 Giugno 2022 08:56

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – La Russia continua a tentare di attaccare l’area di Severodonetsk, ma nelle ultime 48 ore il Gruppo delle Forze Orientali ha probabilmente intensificato i suoi sforzi per avanzare a sud di Izyum verso la regione di Donetsk. Lo ha riferito il Ministero della Difesa del Regno Unito citando fonti di intelligence.

L’avanzata delle truppe russe sull’asse di Izium si è interrotta da aprile dopo che “le forze ucraine hanno usato bene l’area per rallentare l’avanzata russa – si legge nella nota – La Russia ha probabilmente cercato di ricostruire il Gruppo orientale dopo aver subito pesanti perdite durante il fallito attacco a Kiev, ma è probabile che le sue unità rimangano inadeguate”.

L’intelligence britannica suggerisce anche che la Russia cerchi di ripristinare il ritmo nella direzione di Izyum per esercitare ulteriore pressione su Severodonetsk e dare alle sue truppe l’opportunità di spostarsi più in profondità nella regione di Donetsk.