Ucraina: Di Maio, ‘orgoglioso di rappresentare italiani all’estero per loro solidarietà’

5 Giugno 2022 20:40

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – ‘Sono orgoglioso di rappresentare gli italiani all’estero anche per quello che hanno fatto per i cittadini ucraini”. Lo ha detto Luigi di Maio ad Albanella, nel Cilento, comune dove il prossimo 12 giugno si terranno le lezioni amministrative. ‘Abbiamo dato una grande prova di solidarietà, di integrazione, abbiamo aiutato circa 160mila ucraini, in maggioranza donne e bambini, e queste persone hanno visto il grande cuore degli italiani ‘ ha aggiunto il ministro degli Esteri – Anche i cittadini di Albanella hanno dato il loro contributo e li ringrazio, perché non era scontato, ma in questo momento sappiamo che c’è un Paese che ha aggredito l’Ucraina – la Russia – e un Paese aggredito – che è l’Ucraina. In questo momento gli italiani hanno deciso da che parte stare e sono orgoglioso di loro”.