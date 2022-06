Guerra Ucraina: razzi contro un centro commerciale a Kremenchuk, 1000 persone all’interno tra cui donne e bambini | VIDEO

27 Giugno 2022 16:46

Guerra Ucraina, colpito un centro commerciale a Kremenchuk con danni a persone tra cui donne e bambini

E’ stata attaccata questo pomeriggio la città di Kremenchuk, nella regione di Poltava, nell’Ucraina centrale. Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico sulla citta’ che si trova sulle rive del fiume Dnipro a poco piu’ di 300 chilometri a sud-est di Kiev. Lo ha riferito il governatore Dmytro Lunin precisando che e’ stato colpito un centro commerciale con danni a persone.

“Gli occupanti hanno lanciato razzi contro un centro commerciale, dove c’erano più di mille civili. Il centro commerciale è in fiamme, i soccorritori stanno domando l’incendio, ma il numero delle vittime è impossibile da immaginare“. A fornire maggiori informazioni sull’attacco missilistico avvenuto questo pomeriggio a Kremenchuk, nella regione di Poltava, è il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che su Telegram diffonde un video delle fiamme che divampano dal centro commerciale. “Un edificio che – sottolinea Zelensky – non costituiva nessun pericolo per l’esercito russo. Nessun valore strategico“. E’ “solo il tentativo delle persone di vivere una vita normale, che fa arrabbiare così tanto gli occupanti“, osserva Zelensky.

“Il centro commerciale e’ in fiamme, i soccorritori stanno lottando per spegnere l’incendio, il numero delle vittime e’ impossibile da immaginare“. Ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Guerra Ucraina, colpito un centro commerciale a Kremenchuk. Il Sindaco: “colpito un luogo affollato, morti e feriti”

L’attacco missilistico russo su Kremenchuk “e’ avvenuto in un luogo molto affollato“, per questo “ci sono morti e feriti“. Lo ha riferito il sindaco della citta’ Vitaly Maletsky. “L’attacco missilistico su Kremenchuk e’ avvenuto in un luogo molto affollato, che e’ al 100% irrilevante per le ostilita’. Ci sono morti e feriti“, ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook, come riporta Unian.