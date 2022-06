Ucraina: capo stato maggiore Usa, ‘non diamo armi necessarie? Nessuna è pallottola d’argento’

15 Giugno 2022 20:53

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “In guerra nessun sistema di armi è una pallottola d’argento. Nessun tipo d’arma cambia l’equilibrio”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore Usa Mark Milley, rispondendo alle critiche secondo le quali gli Stati Uniti non stanno fornendo all’Ucraina tutte le armi richieste, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles insieme al Segretario alla Difesa Lloyd Austin.

Milley ha aggiunto che se gli ucraini usano i sistemi d’arma che gli Stati Uniti e altri alleati stanno fornendo correttamente, “dovrebbero essere in grado di eliminare una quantità significativa di obiettivi”. Si è anche complimentato con i militari di Kiev definendoli “artiglieri di prim’ordine” sui Triple 7 Howitzer, e dicendo di aspettarsi che fossero anche molto bravi sul sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità, noto come Himars, un sistema a ruote più leggero in grado di sparare grandi quantità di munizioni.

Milley ha affermato in aggiunta di ritenere che l’Ucraina sarà in grado di sostenere la lotta, nonostante i resoconti dei media affermino che circa 100 forze ucraine vengono uccise e altre 100-300 persone vengono ferite ogni giorno. ‘La vostra capacità di sopportare la sofferenza, la vostra capacità di sopportare le vittime, è direttamente proporzionale all’obiettivo da raggiungere. E se l’obiettivo da raggiungere è la sopravvivenza del vostro paese, allora lo sosterrete”, ha detto Milley.