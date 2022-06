Ucraina: Canada vara restrizioni a industrie chimiche e petrolifere russe

9 Giugno 2022 08:14

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – Le autorità canadesi hanno annunciato il divieto di fornire una serie di servizi per le industrie chimiche e petrolifere russe. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri canadese. Le nuove restrizioni includono il divieto di 28 tipi di servizi per il funzionamento delle industrie petrolifere, del gas e chimiche, compresa la manutenzione, la gestione, la contabilità e la pubblicità.

Questi settori rappresentano circa il 50% delle entrate finanziarie del bilancio russo e secondo il ministero degli Esteri canadese, “le misure ridurranno le opportunità per la Russia”, assieme ad altre future, serviranno da deterrente nel proseguimento della guerra in Ucraina.