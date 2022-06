Ucraina: amministrazione militare Luhansk, ‘controlliamo metà Severodonetsk’

5 Giugno 2022 21:41

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Serhiy Hayday, il capo dell’amministrazione militare della regione di Luhansk, afferma che ci sono “buone notizie” dalla città di Severodonetsk, che da settimane è sotto i bombardamenti russi. In un post sul suo canale Telegram, Hayday afferma: “Le nostre forze armate hanno ripulito metà della città, adesso davvero controllata dai nostri difensori”. La scorsa settimana, Hayday ha affermato che le forze russe detenevano circa l’80% di Severodonetsk, ma da allora le forze ucraine hanno recuperato parti della città nei combattimenti di strada.

Hayday dice che si aspetta che le forze russe raddoppino i loro sforzi per conquistare la città nei prossimi giorni usando l’artiglieria pesante. “Non hanno altre tattiche”, ha detto, “non possono combattere in un altro modo”. Hayday ha aggiunto che ci sono circa 15.000 civili ancora a Severodonetsk. “Ora l’evacuazione è impossibile a causa dei continui combattimenti. E anche se l’abbiamo ufficialmente interrotta, oggi siamo riusciti a evacuare 98 persone da Lysychansk insieme all’aiuto di volontari, del servizio di emergenza statale e della polizia nazionale”.