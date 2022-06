Tutto quello che c’è da sapere sull’intolleranza al nichel

24 Giugno 2022 11:49

Quella al nichel è un’intolleranza alimentare di cui si parla ancora poco, ma che riguarda moltissime persone ed è dunque molto diffusa. Riuscire a trovare delle informazioni che siano corrette ed affidabili in merito a questa problematica non è semplice al giorno d’oggi, anche perché il web è ricco di fake news e di notizie alquanto ingannevoli. Fortunatamente, ci sono anche dei portali seri, che affrontano la tematica in modo puntuale ed un grande esempio in tal senso è rappresentato da www.nonnapaperina.it. Questo sito web è curato da Tiziana Colombo, alias Nonna Paperina: una vera e propria istituzione ormai per quel che riguarda le intolleranze alimentari e in particolare quella al nichel. Lei stessa ne soffre e grazie all’esperienza maturata ha deciso di fondare l’associazione Il Mondo delle Intolleranze APS, che trova espressione proprio nel portale Nonnapaperina.it. Non solo: Tiziana Colombo ha anche pubblicato diversi libri sull’argomento, come “Intolleranza al nichel? Cuciniamola!” che ha riscosso un grande successo.

Proprio sul sito web di Nonna Paperina abbiamo trovato moltissime informazioni interessanti sull’intolleranza al nichel, dunque vi consigliamo di visitarlo. Oggi ci limiteremo a riportare alcune delle cose più importanti da sapere in merito.

Cos’è il nichel e in quali alimenti si trova

Il nichel è un metallo che viene utilizzato per la produzione di numerosi oggetti di uso comune e che può scatenare nei soggetti sensibili delle reazioni allergiche da contatto. Purtroppo però questa sostanza è contenuta anche nella maggior parte degli alimenti che consumiamo comunemente. Da qui nasce l’intolleranza alimentare al nichel, che presenta sintomi più lievi rispetto alla vera e propria allergia ma che alla lunga incide sulla qualità della vita.

In molti, dopo la diagnosi di intolleranza alimentare al nichel, si chiedono quali siano i cibi che non contengono questo metallo ma si tratta di una domanda sbagliata. Bisogna piuttosto capire quali siano gli alimenti che ne contengono quantità minime e che dunque si possono consumare tranquillamente. Sul sito Nonnapaperina.it Tiziana Colombo ci offre un elenco esaustivo di tutti i cibi consentiti a coloro che soffrono di intolleranza e di quelli che invece devono essere evitati perché ricchi di nichel. Nel portale è possibile inoltre trovare moltissime ricette dalle quali prendere spunto per non rinunciare ad un’alimentazione varia, gustosa e sana.

La cottura: un dettaglio importante per gli intolleranti al nichel

Come sottolinea spesso Tiziana Colombo, gli intolleranti al nichel dovrebbero prestare attenzione non solo ai cibi ma alla loro cottura. Ne esistono alcune che infatti sono più indicate per chi soffre di tale problematica.

Come riconoscere un’intolleranza al nichel

L’intolleranza al nichel si manifesta con dei sintomi precisi, come nausea, gonfiore addominale, acufeni, mal di testa, infiammazioni gengivali, stanchezza, asma e via dicendo. Riconoscerla non è semplice e per una diagnosi certa occorre sottoporsi ad uno dei test non convenzionali. Anche in questo caso, Tiziana Colombo nel suo portale spiega tutto nei minimi dettagli: oggi ci limitiamo a precisare che gli esami generalmente prescritti dal medico sono utili solo per diagnosticare un’allergia. Potrebbero dunque non rilevare una intolleranza al nichel.