Educare con lo sport: a Tropea il Gedda Camp CSI | FOTO

16 Giugno 2022 15:40

Quindici Comitati del Sud hanno preso parte alle tre giorni promossa dal Csi. Anche la vice presidente della Regione Calabria Giusy Princi ha manifestato grande disponibilità a fare rete

Nella splendida Sala multimediale del Convento delle Clarisse a Tropea, nel nome del padre fondatore del Csi Luigi Gedda, si è svolto dal 10 al 12 giugno il Gedda Camp del Sud. Un momento di incontro per i dirigenti associativi meridionali, condotto dal responsabile nazionale della Scuola Dirigenti, Massimo Achini. L’incontro molto coinvolgente e partecipato (15 comitati rappresentanti) ed assai speciale nel fare rete e ritrovare le radici dell’impegno Csi, è stato impreziosito dagli interventi del sindaco, Giovanni Macrì e del Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Mons. Attilio Nostro.

A salutare i dirigenti del Csi anche la vice presidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi, che ha garantito interventi sulla legge quadro e sulla legge che sostiene e promuove gli oratori. “E’ necessario dare vita a nuovi spazi aggregativi, indispensabili per promuovere percorsi educativi tra i ragazzi. Noi faremo la nostra parte e accogliamo la sfida lanciata dal Csi”. Vicinanza al progetto formativo, culturale ed educativo Csi anche da parte dei vertici calabresi di Coni e Cip. Sono infatti intervenuti Maurizio Condipodero e Antonello Scagliola, manifestando grande disponibilità e rafforzando l’idea di rete, necessaria nel nostro fragile territorio calabrese. All’inizio dei lavori è intervenuto anche il segretario di Sport Salute Calabria Walter Malacrino. Tre giorni intensi, con laboratori, giochi di ruolo e approfondimenti. I dirigenti sportivi Csi si sono messi in gioco, condividendo l’idea di fondo che guida l’impegno del Csi: educare con lo sport.

Un impegno non solo a parole ma, con la testimonianza di persone e la lungimiranza di idee ed esperienze. Lo sport ed il gioco non sono uno “spettacolo” da portare su un palco ma, l’attività sportiva, rappresenta il più importante strumento per educare e promuovere benessere tra i più piccoli. I giovani, oggi in grande difficoltà, devono ri-trovare educatori credibili, anche nello sport. La delegazione Calabrese è stata guidata dal Presidente Regionale Giorgio Porro, felicissimo per la grande ospitalità del Comune di Tropea e per il grande sostegno arrivato da tutte le Istituzioni. Anche il gruppo del Csi Reggio Calabria, rappresentato a Tropea da cinque dirigenti, ha potuto sperimentare e condividere l’importante itinerario educativo, culturale e sociale rappresentato dalla storia, dalla vision e dai valori del Csi. L’attento intervento del vice Presidente Nazionale Marco Calogiuri, ed i saluti del presidente Nazionale Vittorio Bosio, hanno chiuso la tre giorni formativa Csi . “Mettersi in gioco non è un gioco!”. Con questo spirito e con una chiara idea di servizio e testimonianza, tutti i partecipanti sono rientrati nei propri territorio con la convinzione della grande responsabilità che, il Centro Sportivo Italiano, porta sulle spalle.