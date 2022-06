Trenitalia: “da Reggio Calabria a Maratea in meno di 3 ore con le Frecce”

30 Giugno 2022 18:12

Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, ha spiegato dei collegamenti con le località turistiche calabresi

“In meno di tre ore da Roma si può raggiungere con le Frecce Maratea, la perla del Tirreno, cosi come da Reggio Calabria. Offerta che si arricchisce anche con Intercity e Regionali”. Lo ha affermato Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, alla conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione di Marateale – Premio internazionale Basilicata che si terrà dal 27 al 31 luglio nella perla del Tirreno, all’Hotel Santavenere. La conferenza ha avuto luogo durante un viaggio da Roma a Maratea in Frecciarossa.

“Sono previsti anche sconti per chi sceglierà di partecipare al festival utilizzando il treno – ha aggiunto Corradi – . Un modo concreto per promuovere la mobilità collettiva come stimolo a una sempre maggiore coesione territoriale e allo sviluppo del Paese. Questa collaborazione si inserisce nell’ottica di avvicinare sempre di più le persone a scegliere il treno per raggiungere le località di mare e montagna. Anche quest’estate infatti abbiamo collegato numerose località turistiche con il treno offrendo collegamenti capillari con i Link”.