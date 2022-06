Trasporto assistito per i disabili, grossi deficit a Reggio Calabria. Centrodestra: “si coinvolga Atam” | INTERVISTE

23 Giugno 2022 14:26

I Consiglieri di Centrodestra a Reggio Calabria hanno denunciato le carenze sui servizi di trasporto offerti ai cittadini diversamente abili e avanzato delle proposte

Si è tenuta questa mattina, presso Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa dei Consiglieri di Centrodestra a Reggio Calabria indetta per denunciare “tutte le carenze dell’amministrazione comunale del settore welfare” sui servizi di trasporto offerti ai cittadini diversamente abili. “L’amministrazione Comunale dei soliti incompetenti ha stanziato soltanto 300 mila euro degli 1.2 milioni di euro complessivi per un servizio essenziale e nessuna quota sarà aggiunta nel prossimo futuro”, è quanto ha affermato il Consigliere Comunale Massimo Ripepi.

I membri dell’opposizione hanno fatto presente la possibilità di un coinvolgimento della ditta Atam. “Potrebbero compare 5 pulmini per coprire le mancanze di un bando per un servizio che sino ad 8 anni fa andava benissimo. E’ stato l’assessore Giuseppe Marino ad iniziare questa opera di distruzione”, afferma ancora Ripepi, che poi fa un riferimento all’esclusione dei progetti presentati dal Comune e dalla Città Metropolitana dal Cis Calabria: “se la prendano con se stessi se non sono capaci di presentare domande. Poi in Consiglio Comunale si vantano di avere conoscenze al Governo e nei Ministeri”.

Sul servizio dei trasporti garantito ai cittadini diversamente abili si è espresso ai microfoni di StrettoWeb anche il Consigliere Federico Milia: “questa possibilità di inclusione sociale è stata sostituita da un assegno dato alle famiglie, che però non viene erogato dal 2020. Continueremo ad approfondire l’argomento e cercare di trovare soluzione alternative, fare proposte”. Sulle mancate risposte evidenziate dal centrodestra, ha poi risposto l’assessore Demetrio Delfino, presente tra il pubblico durante la conferenza: “con Atam può nascere l’interlocuzione su un servizio complicato. Non servono soltanto gli autisti, ma anche operatori e accompagnatori. In questo momento non ci sono i mezzi adeguati e bisogna fare prima un conto della spesa. Non ci sono al momento risorse sufficienti, anche a causa dell’aumento del costo della benzina, ma posso dire che è nell’intenzione dell’amministrazione Comunale eseguire questo tipo di servizio”.