Torneo di Beach Volley a Giardini Naxos: mercoledì 29 giugno la presentazione ufficiale

27 Giugno 2022 10:57

Mercoledì 29 giugno la presentazione ufficiale del Volleyball World Beach Pro Tour Futures di Giardini Naxos

Si terrà mercoledì 29 giugno, alle ore 19.00 presso il Lido di Naxos di Giardini Naxos, la presentazione ufficiale della tappa giardinese del Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2022, manifestazione di grande prestigio ospitata proprio al Lido di Naxos dal 30 giugno al 3 luglio 2022.

Alla presentazione, che si svolgerà in presenza all’interno del Lido ma anche in remoto sulle pagine Facebook ufficiali del promoter locale Team Volley e dei partner organizzativi Polisportiva Naxos, Mediterranea Eventi e Triptop, saranno presenti Carmelo Siracusa (Presidente di Team Volley), Roberto Bombara (vice presidente di Team Volley e vice presidente del Comitato Fipav di Messina, nonché direttore del torneo), Emilio Iervolino (Presidente della Polisportiva Naxos), Alfredo Finanze (Presidente di Mediterranea Eventi) ed Alessandro Zurro (Presidente del Comitato Territoriale Fipav di Messina). Saranno ospiti della presentazione, inoltre, rappresentanti del comitato Regionale Fipav Sicilia, della Federazione Italiana Pallavolo, della CEV e dell’Amministrazione Comunale di Giardini Naxos. Sarà l’occasione per parlare del movimento generato sul territorio dal torneo ed approfondire dal punto di vista tecnico tutti gli aspetti relativi alla kermesse in partenza giovedì 30 giugno.