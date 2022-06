Occhi del Beach Volley puntati su Giardini Naxos dal 30 giugno al 3 luglio

14 Giugno 2022 11:42

56 coppie e 28 Nazioni rappresentate: per il Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2022 tutto il mondo guarda Giardini Naxos

Dal 30 giugno al 3 luglio 2022 gli occhi di tutto il mondo del Beach volley saranno puntati sulle spiagge di Giardini Naxos, dove il Lido Di Naxos ospiterà una delle quattro tappe italiane (l’unica in Sicilia) del Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2022. Uno spettacolo unico di grande importanza sportiva ma anche di forte impatto mediatico, offendo una visibilità mondiale al territorio siciliano. Saranno 56 le coppie che si contenderanno il titolo finale, 28 maschili e 28 femminili, in rappresentanza di ben 28 Nazioni di tutto il mondo. Le coppie che raggiungeranno Giardini Naxos, infatti, provengono dalle più disparate parti del mondo, dal Brasile all’Argentina, da Cina e Giappone fino a Stati Uniti e Canada, per passare alle europee Francia, Germania e tante altre, oltre alle coppie provenienti dal nostro Paese. Sarà, quindi, una vetrina prestigiosissima per Giardini Naxos e, più in generale, per la Sicilia intera.

“Stiamo lavorando per regalare ai partecipanti, agli addetti ai lavori ed agli spettatori di tutto il mondo uno spettacolo unico, in grado di valorizzare il nostro territorio – questo il commento di Roberto Bombara, direttore del torneo, vice presidente del Comitato Fipav di Messina e vice presidente di Team Volley Messina, promoter locale dell’evento al quale stanno garantendo supporto i partner Polisportiva Naxos, Mediterranea Eventi e Triptop – Il tasso tecnico della manifestazione è altissimo, con giocatori provenienti da ogni parte del mondo pronti a regalare un grande spettacolo sportivo. Si tratta, inoltre, di una vetrina importantissima per il nostro territorio. Portare circa un centinaio tra atleti ed addetti ai lavori provenienti da cosi tante Nazioni sulle spiagge di Giardini Naxos ha un valore inestimabile, perchè permette di fare conoscere le bellezze del nostro territorio, divenendo cassa di risonsanza importantissima. Per non parlare anche della promozione digitale che ne consegue, con le partite trasmesse su canali digitali di portata mondiale. Siamo soddisfatti perchè non era facile riuscire a portare questo evento in Sicilia ma ci siamo riusciti, ed adesso stiamo lavorando per portare a termine la manifestazione nel migliore dei modi. Questo grazie ai partner che collaborano con Team Volley (Polisportiva Naxos, Mediterranea Eventi e Triptop), cosi come i tanti imprenditori e le tante aziende che hanno deciso di supportare l’iniziativa comprendendone il potenziale e, ovviamente, il Lido di Naxos che ci ospita in una struttura di altissimo livello. Siamo sicuri, quindi, che si tratterà di uno spettacolo unico ed imperdibile”.

Tutte le informazioni sulla tappa di Giardini Naxos sono presenti sugli account social ufficiali degli organizzatori della manifestazione locale (Team Volley, Polisportiva Naxos, Mediterranea Eventi e Triptop), mentre le info su hospitality sono reperibili sui social ufficiali di Triptop oppure scrivendo all’indirizzo triptopteam@gmail.com.