Archi, topi “giocano” allegramente tra le buste di immondizia: impedito il transito delle auto | VIDEO

14 Giugno 2022 12:58

L’ennesima segnalazione, che fotografa questa situazione, arriva da Archi. Piccolo tratto di strada, enormi montagne di immondizia da un lato e dall’altro. E’ impedito il passaggio delle auto. E, in mezzo a tutto questo, topi enormi a girovagare da una busta all’altra, come fosse il miglior parco giochi. Un livello di degrado ormai senza limiti, pericoloso per la salute pubblica. Una storia, però, ormai arcinota e denunciata in ogni modo, nonostante ci si appresti all’ennesima estate (è già cominciata) degli incendi. Solo qualche settimana fa, il viaggio di StrettoWeb aveva messo in mostra una situazione sempre complessa, ma forse migliore. Dopo qualche settimana, invece, sembra di rivedere le stesse immagini di sempre, da ormai qualche anno a questa parte. Di seguito il video, eloquente, della vicenda sopra descritta.