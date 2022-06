Non solo Nibali, a fine anno si ritira anche Tom Dumoulin: “sono stanco, è stato bellissimo”

3 Giugno 2022 21:29

Dopo Vincenzo Nibali, un altro big del ciclismo saluta al termine della stagione: Tom Dumoulin annuncia il ritiro

“Questa sarà la mia ultima stagione“. Tom Dumoulin annuncia il ritiro dal ciclismo con un messaggio pubblicato attraverso i propri account social. Dopo il commovente addio annunciato da Vincenzo Nibali al termine della tappa di Messina del Giro d’Italia, il ciclismo mondiale perde un altro big. “È stato un viaggio bellissimo, ma come spesso è successo soprattutto quest’anno, il mio corpo si sente stanco. Appena l’intensità dell’allenamento è aumentata, stanchezza e infortuni si sono manifestati troppo velocemente“, ha spiegato Dumoulin, vincitore del Giro d’Italia 2017.

Già nel gennaio 2021 l’olandese aveva annunciato di volersi prendere una pausa, per un periodo non precisato, dall’attività agonistica. Il ritorno dopo 6 mesi di stop, in tempo per i Giochi di Tokyo e per vincere una medaglia d’argento a cronometro.

“Nel 2020 ero andato in super allenamento e in burn out – scrive Dumoulin -, alla fine del 2020 e all’inizio del 2021 ero l’ombra di me stesso e ho deciso di prendere una pausa dal ciclismo per pensare a me stesso. Poi ho deciso di riprendere, perché i Giochi erano nella mia testa, perché amo questo mondo. Dall’autunno del 2020 poche volte ho potuto dimostrare le mie capacità. La medaglia d’argento olimpica è stato il momento più bello. Sono curioso di capire quello che mi riserverà il futuro, sono molto orgoglioso di quello che ho fatto“.