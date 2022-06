“The Finalissima”, Argentina-Italia: una vecchia tradizione in un calcio che guarda solo alla modernità 

1 Giugno 2022 15:18

Argentina-Italia, la Finalissima fra la vincente della Copa America e quella dell’Europeo, riprende una vecchia tradizione calcistica

Questa sera, nel magico teatro di Wembley, Argentina e Italia si affronteranno in una sfida speciale: “The Finalissima“. Poco più di un’amichevole, una gara per la quale, lo scorso 15 dicembre, UEFA e COMNEBOL si sono accordate fino al 30 giugno 2028 per quella che diventerà una vera e propria tradizione: una sfida che mette di fronte i vincitori della Copa America e quelli dell’Europeo, Sud America contro Europa, le due patrie del calcio, per stabilire chi sia la più forte.

La Coppa Artemio Franchi

Una novità, ma che in realtà riallaccia i fili di una vecchia tradizione. La sfda è stata paragonata “Coppa Artemio Franchi” (l’UEFA ne ha parlato in questi termini nelle sue comunicazioni ufficiali), partita disputata in memoria dello storico dirigente della Fiorentina che fu anche presidente UEFA dal 1973 al 1983, poi scomparso in un tragico incidente stradale. Della coppa vennero disputate appena due edizioni: quella del 21 agosto 1985, in cui la Francia di Platini (Campione d’Europa 1984) sconfisse 2-0 l’Uruguay di Enzo Francescoli (vincitore della Copa America 1983); e quella del 24 febbraio 1993 in cui l’Argentina di Maradona ebbe la meglio ai rigori sulla Danimarca di Schmeichel. La competizione venne sostituita dalla Confederations Cup che a sua volta ha lasciato spazio nel fitto calendario calcistico al Mondiale per Club, erede della Coppa Intercontinentale.

La visione di Infantino

Se da una parte si guarda al passato, dall’altra si guarda solo al futuro. La FIFA ha mostrato una certa freddezza verso l’iniziativa. Gianni Infantino vuole un calcio globalizzato, aperto, un Mondiale per club esteso a più squadre e un Mondiale per nazioni ogni 3 anni. Il presidente FIFA vorrebbe che la Coppa del Mondo per nazionali fosse parte di un ciclo di tornei di 36 mesi: il primo anno il Mondiale per Club ampliato a 24 team; il secondo dedicato ai campionati continentali come l’Europeo o la Copa America; nel terzo spazio alla Coppa del Mondo. Una scorpacciata di calcio in cui le tradizioni sbiadiscono in favore della modernità.