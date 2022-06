Tennis: Atp Halle, Hurkacz trionfa su Medvedev in finale

19 Giugno 2022 16:28

Halle, 19 giu. (Adnkronos) – Il polacco Hubert Hurkacz ha vinto il torneo Atp 500 di Halle, superando in finale sull’erba tedesca il numero uno al mondo Daniil Medvedev. Il numero 5 del seeding si è imposto in due set con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e quattro minuti di gioco.