Meteo, le temperature minime di oggi: +27°C a Reggio Calabria e Messina

29 Giugno 2022 10:28

Meteo: le temperature minime registrate oggi, 29 giugno 2022, in alcune località italiane. Caldo intenso nello Stretto di Messina

E’ stata una nottata estremamente calda al Sud ed in particolar modo in Calabria e Sicilia. Ricordiamo che ieri è stata una giornata di super caldo con Roma e Reggio Calabria che hanno sfiorato i 40°C e il nuovo record di Frosinone con +38,4°C. In nottata in riva allo Stretto abbiamo avuto +27°C come minima.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 29 giugno 2022, in alcune località italiane: