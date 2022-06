Team Bike Sant’Eufemia: il 5 giugno 1° prova valevole per il campionato regionale. Aperte le iscrizioni

2 Giugno 2022 19:57

Passione bicicletta. Con l’arrivo della bella stagione hanno preso piede le iniziative all’aria aperta, sportive e non. Le strade della provincia reggina, in questi giorni, sono attraversate da ciclisti che, oltre a mettere in campo le proprie abilità, si gode i panorami meravigliosi dei territori marini e montani.

Domenica 5 giugno si svolgerà la prima prova valevole per il campionato regionale XC UISP 2022, organizzata dal Team Bike Sant’Eufemia 1000 km. Si partirà da Località Covala, Sant’Eufemia d’Aspromonte, per un circuito di circa 3,5 km da ripetere più volte. Il ritrovo è alle 8:00. Si partirà poi alle 9:15. La quota di partecipazione è di 14 euro, più 2 euro per il noleggio chip.

Per info e iscrizioni: IDCHRONOSLIVE. Tel. 3891139896. Mail: teambike1000km@tiscali.it.