21 Giugno 2022 14:06

Taormina, ombrelloni sulla terrazza del Parco Archeologico. Tigano: “sono stati rimossi dal concessionario già nella serata di lunedì”

“La presenza degli ombrelloni sulla terrazza – Gabriella Tigano, archeologa, direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina – è riconducibile a una iniziativa autonoma della società di gestione della caffetteria e per la quale il Parco non ha mai ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione. Si sottolinea poi che, qualora il Parco avesse condiviso il progetto di ombreggiatura avanzato dal concessionario – e non è questo il caso, consapevoli del pessimo impatto sul sito e sul paesaggio – l’iter prevede un secondo parere, quello della Soprintendenza BBCCAA di Messina, in quanto il teatro rientra nella zona sottoposta a tutela paesaggistica. Gli ombrelloni, su nostra perentoria disposizione, sono stati immediatamente rimossi dal concessionario già nella serata di lunedì”, conclude.