Taormina, intensificati controlli sulla movida: maxi multa per un locale, denunciati alcuni turisti stranieri

Taormina (Messina): controlli straordinari dei Carabinieri nel week-end nelle zone della movida: in totale sono 7 i denunciati

Nel corso del 1° weekend d’estate, i Carabinieri della Compagnia di Taormina (ME), hanno intensificato i controlli lungo la fascia Jonica, predisponendo controlli specifici per la prevenzione e repressione prevenzione dei reati in predatori, lo smercio e il consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile. Durante l’attività di controllo a largo raggio, che ha interessato contemporaneamente il territorio dei comuni di Taormina, Giardini Naxos e Letojanni, i militari della Stazione di Giardini Naxos hanno denunciato in stato di libertà un 35enne di Giardini Naxos poiché ritenuto responsabile del reato di evasione, in quanto si era allontanato dall’abitazione senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Altre due persone, invece, sono state denunciate in stato di libertà per reati in materia di stupefacenti dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina. In particolare, i militari, notando alcune persone che s’intrattenevano in prossimità di una roulotte in un terreno di Castelmola, hanno proceduto all’identificazione e al controllo dei presenti. Nel corso del controllo un 30enne di origini inglesi è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana mista a tabacco, pertanto è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un 40enne di origini tedesche, invece, è stato trovato in possesso di 4 piantine di canapa indiana, alte circa 20 cm, che deteneva illecitamente sul balcone di casa sua a Giardini Naxos ed è stato, quindi, denunciato in stato di libertà per coltivazione ai fini di spaccio.

Infine, tre giovani, di origini catanesi, non si sono fermati all’alt intimato dal Radiomobile dei Carabinieri, che stavano svolgendo un posto di controllo a Giardini Naxos, i quali dopo un breve inseguimento hanno abbandonato la macchina fuggendo a piedi nelle vie limitrofe. Rintracciati e riconosciuti nelle immediate vicinanze dagli uomini dell’Arma, i tre hanno tentato di disfarsi di un involucro contenente 10 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la cessione. Pertanto i giovani sono stati accompagnati in caserma e sono stati deferiti in stato di libertà anche per detenzione ai fini di spaccio. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e sarà inviata al R.I.S. per gli accertamenti tecnici di laboratorio.

Nell’ambito del medesimo servizio, i Carabinieri della Compagnia di Taormina, con il supporto specialistico dei militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, hanno sottoposto ad attività ispettiva un esercizio commerciale del centro jonico. All’esito dell’attività ispettiva i militari dell’Arma hanno accertato che il titolare dell’attività commerciale deteneva circa 25 chilogrammi di derrate alimentari prive di tracciabilità ed utilizzava un laboratorio privo della prescritta registrazione sanitaria. Per tali infrazioni è stata elevata nei suoi confronti una sanzione amministrativa pari a circa 13.500 euro ed è stata disposta la sospensione amministrativa del laboratorio in attesa della regolarizzazione. Il titolare è stato anche denunciato per occupazione abusiva di area demaniale marittima, in quanto effettuava attività di somministrazione su un’area di circa 40 metri quadri senza averne l’autorizzazione. L’area è stata pertanto sottoposta a sequestro.

Il fine settimana ha visto impegnate nei servizi di prevenzione nell’hinterland taorminese numerose pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, anche a piedi tra le vie del centro storico, che oltre a svolgere attività di pronto intervento hanno sottoposto a controllo di polizia oltre 70 persone e 40 veicoli, elevando anche 8 contestazioni al codice della strada.