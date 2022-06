Tabellone Coppa Italia: in attesa di buone nuove, c’è l’avversario della Reggina

6 Giugno 2022 18:30

Si attende l’ufficialità, ma è quasi definito il tabellone della Coppa Italia: le avversarie di Reggina e Cosenza

Niente di ufficiale, ancora per poco, ma i criteri di accoppiamento delle gare di Coppa Italia si conoscono e per questo ormai sono note, se non per le avversarie delle promosse e per ciò che concerne le date. Neanche la Reggina, in realtà, sa ancora cosa ne sarà del suo futuro. Gli ultimi giorni, per i fatti raccontati, hanno aumentato l’ottimismo, rispetto quantomeno al pessimismo e all’incertezza totale di qualche settimana fa.

E, in caso di fumata bianca (non manca ormai molto, in un senso o nell’altro), ci sarebbe già la prima avversaria stagionale degli amaranto. Sempre in Coppa Italia, come di consueto. La Reggina affronterebbe la Sampdoria, reduce da un campionato anonimo in A, con una salvezza ottenuta con qualche giornata d’anticipo. Gli amaranto andrebbero a Marassi, presumibilmente per inizio agosto, ma si attende la data ufficiale e soprattutto si attende di capire se la compagine dello Stretto ci sarà. Se non dovesse farcela (facciamo gli scongiuri) cambierebbe infatti anche il tabellone. In caso di sì, invece, la Reggina tornerebbe a Genova a distanza di qualche annetto. L’ultimo Sampdoria-Reggina è infatti datato 6 maggio 2012: 3-1 blucerchiato con un Pozzi scatenato e assoluto protagonista della rimonta della sua squadra fino al ritorno in A tramite playoff.

Per quanto concerne il Cosenza, l’avversario prestabilito è il Bologna, altra piazza storica e importante. Attesa dunque per il futuro degli amaranto, per l’ultima promossa dalla C e per date e accoppiamenti definitivi.