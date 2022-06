Stretto di Messina: il passaggio della Royal Clipper, una delle navi a vela più grandi al mondo

17 Giugno 2022 13:53

In passato ha ottenuto anche un Guinnes dei primati

C’è stato grande stupore questa mattina tra coloro che si sono affacciati sullo Stretto di Messina. Dalla città siciliana, ma anche da Villa San Giovanni e dalla vicina Cannitello, è stato possibile ammirare il passaggio della crociera Royal Clipper Valletta, considerata al tempo stesso una delle navi a vela più grandi al mondo: nel 2000 e nel 2001 è stato ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come la nave a vele quadre delle maggiori dimensioni al mondo, un record che è stato battuto solo nel 2019 dal Flying Clipper, che ha preso il suo posto anche come nuova ammiraglia della Star Clippers Ltd.

In queste ore sui social in molti hanno postato un video o le foto del passaggio dal mare di Ulisse, una nave maestosa e al tempo stesso molto particolare per le sue caratteristiche. Il Royal Clipper ha una lunghezza di 134 metri e una larghezza di 16 ed è dotato di 5 alberi, il maggiore dei quali arriva a 52 metri di altezza. Può spiegare 42 vele, per un totale di 5200 mq di superficie.