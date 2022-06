Stretto di Messina, lunedì tragico per i pendolari: “solo due aliscafi collegano la Calabria”

6 Giugno 2022 16:56

E’ un lunedì nero per i pendolari dello Stretto: Filt Cgil e Uiltrasporti Messina fanno presente che restano disponibili solo due mezzi navali veloci di Blu Jet su cinque a collegare Sicilia e Calabria

Ancora problemi nei collegamenti marittimi veloci tra Messina e la Calabria. Come fatto presente in una nota scritta da Filt Cgil e Uiltrasporti, “un’avaria questa mattina al mezzo Salerno jet ha lascia ai minimi termini la flotta Blu Jet società del gruppo FS”. Il disservizio riaccende il dibattito sul tema della continuità territoriale, che nello Stretto di Messina “è ormai divenuta un’utopia, lo ripetiamo da tempo”. Per la giornata di oggi, quindi, restano in servizio il Tindari jet, che sta garantendo le corse su Villa San Giovanni, e il Selinunte jet, sulla tratta Messina-Reggio.

Grande difficoltà soprattutto nelle ore mattutine, con le tratte 07:30 e 08:30 in partenza da Messina e le corrispettive partenze da Reggio Calabria, che sono state cancellate. “Siamo al punto di non ritorno – concludono i sindacati, che prendono le difese dei pendolari – di una problematica che da tempo denunciamo, la politica nazionale e del territorio non si volti dall’altra parte e pensi a garantire il diritto di mobilità dei cittadini dell’area dello Stretto”.