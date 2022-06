Stop vendita auto non elettriche nel 2035, Salvini: “Letta ha legami con la Cina o non si spiega”

11 Giugno 2022 12:01

Stop alla vendita di auto non elettriche a partire dal 2035, Salvini punta il dito contro Letta e invoca possibili legami con la Cina

Con una recente votazione il Parlamento Europeo si è espresso sullo stop alla vendita di auto non elettriche a partire dal 2035. Una scelta che potrebbe avere pesanti ripercussioni sul mercato automobilistico italiano. Matteo Salvini è intervenuto duramente sull’argomento puntando il dito verso Sinistra. “O Letta ha legami con la Cina, interessi con la Cina o non si spiega, a questo punto intervenga il Copasir o i servizi, visto che va di moda…“, ha dichiarato Matteo Salvini riferendosi a Enrico Letta che, attraverso una lettera inviata alla stampa, ha ribadito il suo punto di vista favorevole alla proposta del Parlamento.

“Regali il mercato automobilistico – ha aggiunto Salvini – alla Cina, così non difendi l’ambiente, non difendi il lavoro“. Un governo Draghi bis? “Diamo la parola agli italiani, fidiamoci degli italiani e lasciamoli scegliere. Noi – ricorda Salvini – abbiamo detto sì a questo governo di emergenza solo perché c’era la pandemia, poi di governi tecnici, di governi non eletti o di governi col Pd noi non ne faremo e non ne accetteremo più evidentemente”.