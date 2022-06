Pirlo, uno staff da Reggina al Karagumruk: non solo Baronio, c’è un altro ex amaranto

14 Giugno 2022 12:15

Oltre a Roberto Baronio, nello staff di Andrea Pirlo – nuovo allenatore dei turchi del Karagumruk – c’è un altro ex Reggina: Nicola Pavarini

Mezza squadra della Reggina, praticamente. E’ quella scelta da Andrea Pirlo per quanto concerne la costituzione dello staff che lo accompagnerà nella sua nuova avventura: l’ex centrocampista, infatti, è il nuovo allenatore del Karagumruk, squadra turca. Dopo l’esperienza alla Juve, e in seguito a qualche corteggiamento dall’Italia, il “Maestro” ha scelto di ripartire da Istanbul.

Non da solo, però, dicevamo. Nel suo staff, infatti, c’è l’amico di sempre, Roberto Baronio, compagno di squadra in riva allo Stretto e consulente in panchina in bianconero. Oltre a lui, un altro ex amaranto, fresco di “nomina” nello staff del campione: è Nicola Pavarini. L’ex portiere ha militato alla Reggina dal 2004 al 2006, in Serie A, e dopo la carriera in campo ha deciso di intraprendere quella di allenatore dei portieri. Giovanili di Parma, Juve, Nazionale italiana e, ora, l’esordio con una prima squadra. Colonia di Reggina, guida Pirlo.