Barcellona Pozzo di Gotto, lo stadio d’Alcontres “apre” all’Hockey su Prato

8 Giugno 2022 10:23

La Pgs Don Bosco 2000 asd, sposando il progetto per l’hockey su prato, continua nella sua opera di sviluppo e crescita di questo sport in Sicilia dando la possibilità a tanti giovani di intraprendere e conoscere una nuova disciplina sportiva

Lo stadio D’Alcontres apre all’hockey su prato per la festa a conclusione del progetto “Sport Attiva Junior” rivolto agli alunni e alunne della scuola secondarie di primo grado svoltosi nei mesi di febbraio e marzo c/o l’I.C. Bastiano Genovese di Barcellona P.G. Nella mattinata di oggi martedì 7 giugno 2022, i ragazzi e le ragazze si sono cimentati nelle due discipline sportive legate al progetto: hockey su prato e atletica leggera.

La Pgs Don Bosco 2000 asd, sposando il progetto per l’hockey su prato, continua nella sua opera di sviluppo e crescita di questo sport in Sicilia dando la possibilità a tanti giovani di intraprendere e conoscere una nuova disciplina sportiva. E’ stata una bella mattinata di sport e divertimento condivisa con l’ ASD AMATORI DUILIA. La Pgs Don Bosco 2000 asd, desidera ringraziare la Dott.ssa Franca Canale dirigente dell’I.C. Bastiano Genovese per la massima collaborazione, i proff. Cipolla e Coppolino per la loro grande disponibilità, tutti i ragazzi e ragazze che hanno aderito al progetto ed Emanuele Torre per la sua affabilità.