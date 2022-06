L’artista Paul Pfeiffer disegna uno stadio da 1 milione di posti: un sogno dell’ingegneria sportiva

21 Giugno 2022 13:02

L’artista americano Paul Pfeiffer disegna uno stadio in grado di contenere 1 milione di spettatori: un progetto a dir poco epico, le immagini sono già virali sui social

Gli stadi di calcio sono delle vere e proprie opere d’arte, i più importanti sono capaci di attrarre turisti e appassionati anche grazie alla presenza di musei legati alla squadra che ospitano, oltre a negozi e ristoranti che permettono di passare diverse ore al loro interno, quasi fossero dei centri commerciali. La parte più bella però resta sempre quella sportiva. I giocatori non vedono l’ora di disputare una gara davanti agli 81.000 del Santiago Bernabeu, impianto imponente, che trasuda storia da ogni seggiolino e incute il cosiddetto “miedo escenico“, la paura che la marea blanca incute negli avversari del Real Madrid.

Pensate adesso di giocare la stessa partita, ma in uno stadio da 1 milione di posti! Qualcosa di pazzesco, un’idea partorita dal genio dell’artista americano Paul Pfeiffer che ha immaginato e allestito il progetto di una struttura sportiva in grado di contenere il doppio delle persone che hanno preso al festival di Woodstock nel 1969. Per dare alcuni riferimenti sportivi: Wembley conta 91.000 posti, il Camp Nou oltre 99.000, entrambi circa un decimo dell’opera di Pfeiffer. Per superare i 100.000 spettatori serve superare i confini europei: negli USA è presente il Salt Lake Stadium da 120.000 posti, in Corea del Nord il Rungrado May Day Stadium da 150.000 posti.

Per ora si tratta solo di un’ipotesi, forse anche difficile da realizzare, anche se le immagini sono diventate ben presto virali sui social. Ma guardare una partita o cantare insieme ad altre 999.999 persone sarebbe una delle esperienze da provare almeno una volta nella vita.