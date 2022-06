Spread Btp-Bund sale a 240, rendimento al 4,06%

14 Giugno 2022 15:03

Lo Spread tra Btp e Bund sale a 240 punti, dopo un avvio a 235 punti e la chiusura di ieri a 238

Non si allenta la tensione sui titoli di Stato del Vecchio continente. Lo Spread tra Btp e Bund sale a 240 punti, dopo un avvio a 235 punti e la chiusura di ieri a 238. In aumento anche i rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni. Il Btp si attesta al 4,06%, dopo la flessione iniziale al 3,96%. In rialzo anche i tassi dei decennali dei Paesi ‘periferici’ con quello Spagnolo al 3,02% e quello greco al 4,61%.