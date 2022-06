9 Giugno 2022 17:20

Sport a Messina, Argento: “cancellare l’epoca dell’inagibilità degli impianti. Basta strutture fatiscenti per le nostre società sportive”

“Cancellare l’epoca dell’inagibilità degli impianti sportivi di Messina”. E’ questo, senza mezzi termini, il primo obiettivo di Andrea Argento, consigliere comunale uscente del MoVimento 5 Stelle, ricandidato al civico consesso e Assessore allo Sport designato dalla coalizione guidata da Franco De Domenico. “Quello che faremo è mettere atto tutte quelle azioni per porre fine a questa assurda situazione che si protrae da troppi anni e che ha rappresentato un vero e proprio alibi per le amministrazioni comunali che, così facendo si deresponsabilizzano, ma mettono in seria difficoltà le realtà sportive messinesi. E’ fondamentale garantire l’agibilità dei nostri palazzetti. Il pubblico deve tornare a prendere parte agli eventi sportivi di Messina e seguire in sicurezza le nostre squadre, che devono avere sempre meno responsabilità e preoccupazioni per la fruizione di queste strutture comunali. Gli impianti sportivi sono una risorsa incredibile ed è arrivato il momento di non vederli più come un problema da evitare.

Proprio per questo ritengo che la macchina amministrativa debba essere riorganizzata in modo adeguato: bisogna intervenire sul Dipartimento Sport e potenziare l’ufficio tecnico in modo da mettere in piedi tutta la progettualità che possa garantire il reperimento dei finanziamenti per dare nuova vita alle nostre strutture e dotare così Messina di una impiantistica sportiva degna di questo nome. Basti pensare a quanto sta accadendo all’Akademia Sant’Anna di volley che ha recentemente conquistato la promozione in A2 e rischia di dover emigrare, se non addirittura chiudere battenti per l’indisponibilità di un impianto agibile in città. Questo non deve accadere mai più in futuro. Il PalaRescifina e il PalaTracuzzi hanno problemi legati alla mancanza dell’agibilità e ci sono altri palazzetti e palestre come il PalaRitiro e la Palestra Juvara che hanno problematiche ancora più gravi riguardo alla sicurezza degli impianti che vanno immediatamente risolte. Un altro tasto dolente riguarda i campi di calcio che sono troppo pochi nel nostro Comune e ne dovrebbero sorgere almeno uno in zona nord e uno in zona sud. Non ci meritiamo strutture fatiscenti e abbandonate, con tutto quello che ne consegue a livello di impegno economico e responsabilità che grava sulle associazioni e società sportive del nostro territorio”, conclude Andrea Argento.