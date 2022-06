Sporcizia in mare a Marina di San Lorenzo, la denuncia di un lettore: “meno promesse, più dignità” | FOTO

2 Giugno 2022 14:31

Acqua sporca a Marina di San Lorenzo agli albori della stagione estiva: un lettore indignato denuncia le condizioni del mare di una delle località reggine più gettonata dai turisti

Due giugno, salgono le temperature e c’è chi ha deciso della giornata di festa per fare il primo bagno a mare. Chi ha scelto di fermarsi sulla spiaggia di Marina di San Lorenzo ha però avuto una brutta sorpresa. Un lettore indignato segnala la situazione odierna alla redazione di StrettoWeb: acqua sporca e un’orrenda macchia di detriti impediscono di tuffarsi anche solo a riva. La stagione estiva è appena iniziata e una delle località più gettonate dai turisti si presenta in questo stato, non di certo un bel biglietto da visita per una località (ma in realtà per una città intera) che dovrebbe prestare una maniacale attenzione al settore turistico.

Il nostro lettore sottolinea: “oggi, 2 giugno, Marina di San Lorenzo: questo è quello che ci offre la nostra Amata regione Calabria. Mi rivolgo a chi ci rappresenta, in Primis al nostro Presidente Occhiuto che Pubblicizzava tempo fa, il ripristino degli impianti di depurazione, ma ahimè tutto sembra tranne che risolto. Basta pensare quando in piena stagione ci sarà maggiore afflusso di bagnanti. Caro Presidente, utilizzi meno i social, magari metta in pratica qualche promessa. Altro che “La Calabria che non ti aspetti”, noi calabresi siamo abituati al degrado, non parlatemi sempre di mancanza di senso civico. Noi purtroppo non ci aspettiamo nulla da chi promette, ma quantomeno un minimo di dignità che non guasterebbe“.