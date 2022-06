Reggio Calabria, il Cenacolo Odontostomatologico Reggino organizza uno spettacolo di beneficenza per l’Ucraina

28 Giugno 2022 12:32

Martedì 5 luglio, nello splendido scenario dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, il Cenacolo Odontostomatologico Reggino organizza uno spettacolo di beneficenza per la popolazione ucraina

Il Cenacolo Odontostomatologico Reggino, nella figura del presidente dottor Carlo Nicolò, in collaborazione con l’ordine dei medici di Reggio Calabria e le associazioni Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) sezione di Reggio Calabria e AIO (Associazione Nazionale Odontoiatri) sezione di Reggio Calabria, organizza per martedì 5 luglio, alle ore 21:00, presso l’arena dello Stretto in Reggio Calabria, uno spettacolo di raccolta fondi per la popolazione ucraina. Lo spettacolo si articola sulla base di un varietà con tanti sketch interpretati da medici e dentisti della provincia che promettono: “vi lasceremo a bocca aperta! Venite numerosi!“.

L’evento si autofinanzia con la generosità degli sponsor e le offerte volontarie dei presenti che vorranno sostenere la raccolta fondi.