Spesa per traslochi, trasporto e facchinaggio: primo posto per la Calabria, è la più virtuosa in Italia

19 Giugno 2022 12:16

La Calabria è la Regione più virtuosa in Italia per quanto concerne le spese per sostenute per trasporti, traslochi e facchinaggio: l’ammontare totale è di 10.716,68 euro

Ogni tanto anche un primo posto. Ed è giusto sottolinearlo. La Calabria è la Regione più virtuosa in Italia per quanto concerne le spese per sostenute per trasporti, traslochi e facchinaggio. Insieme a Marche e Basilicata, la punta dello stivale è l’unica ad aggiudicarsi il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia. Le spese nel dettaglio ammontano a 10.716,68 euro.

Con la doppia A troviamo invece, tra le altre, la Sicilia (179.441,30), insieme ad Abruzzo (59.585,05 euro), Piemonte (181.737,04), Campania (360.669,56) e Umbria (53.952,74). Tra le Regioni con performance ‘intermedie’ figurano poi, con BBB, la Lombardia (815.999,85 euro); con BB Liguria (165.754,02), Toscana (370.158,41), Veneto (462.075,92) e con la B il Lazio (748.430,39). Mentre risultano non comparabili per questa voce i dati di Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. Emilia-Romagna e Puglia sono le Regioni meno efficienti. Sono le uniche a ricevere la ‘C’, il rating peggiore. Nello specifico, per questa voce, nel 2020, l’Emilia-Romagna ha speso 857.482,59 euro e la Puglia 632.577,26. Il dato peggiore, infine, è per la Sardegna, con 1.110.517,56 euro nel 2020.