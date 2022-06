Speranza positivo al Covid e in isolamento

15 Giugno 2022 11:10

La notizia proprio nel giorno in cui è chiamato a ratificare le nuove disposizioni sull’uso delle mascherine

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è in isolamento dopo essere risultato positivo a Covid. Per il Consiglio dei ministri in programma oggi potrà collegarsi soltanto in video conferenza. Lo ha comunicato l’ufficio stampa del dicastero. Speranza è chiamato a ratificare le nuove disposizioni sull’uso delle mascherine. Decade l’obbligo nei luoghi chiusi, con l’eccezione dei trasporti, degli ospedali e delle Rsa.

Il virus ha raggiunto in una giornata particolare anche il ministro della Salute che, sin dal primo giorno dell’emergenza pandemica, è stato il più rigoroso ad osservare le regole e a predicare misure di cautela, attenzione e prevenzione al contagio.

Speranza positivo, Bassetti: “mascherine con Omicron servono a poco”

“A dimostrazione che le mascherine con omicron servono a poco. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale”. Lo ha affermato l’infettivologo Matteo Bassetti in un post sui social.

Covid, Zangrillo su Speranza: “giovane e forte, non avrà problemi”

“Faccio gli auguri al ministro della Salute, Roberto Speranza”, risultato positivo al Covid, “ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema. Dopodiché l’occasione è ghiotta per ribadire che siamo di fronte alla prova regina dell’inutilità assoluta della mascherina”. A dichiararlo all’Adnkronos Salute è Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele. “So che così dicendo scatenerò la reazione della rigida ortodossia virologica protezionistica – osserva – ne sopporterò le conseguenze. Ma al solito la medicina è fatta di competenza, conoscenza della realtà e buonsenso”.