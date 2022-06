Speranza positivo al Covid, Sileri: “l’ho preso in giro, ha sintomi lievissimi”

17 Giugno 2022 16:53

Il sottosegretario frena sull’abolizione dell’isolamento per i positivi

Il ministro della Salute Roberto Speranza è risultato positivo al Covid, “ed io l’ho preso un po’ in giro. Gli ho detto “ma ti sei contagiato proprio oggi, alla fine della pandemia, con Omicron 5, il giorno che dobbiamo togliere le mascherine? Che sfiga che hai”. È ancora positivo, con pochissimi sintomi, sintomi lievissimi”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto durante la trasmissione radiofonica ‘Un Giorno da Pecora’, contenitore di Rai Radio1.

L’esponente del governo ha poi aggiunto: “io sono favorevole alla mascherina anche in aereo. È pur vero che l’aereo, di tutti i mezzi di trasporto, è quello più sicuro perché ci sono i filtri dell’aria. Il momento più a rischio è quando ti devi alzare e c’è la calca”. Infine, sull’abolizione dell’isolamento per i positivi, come chiesto dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, Sileri ha replicato: “ci arriveremo, è ancora prematuro. Basti pensare, ad esempio, ad un positivo che va in una Rsa”, ha concluso.