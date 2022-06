Nuova sparatoria negli Usa, a Chattanooga 3 morti e 14 feriti

5 Giugno 2022 18:29

Una sparatoria vicino a un bar nel centro di Chattanooga (Tennessee) ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre 14

Non c’è pace negli Stati Uniti dove si susseguono continuamente sparatorie che provano morti. L’ultima è avvenuta vicino ad un bar nel centro di Chattanooga nel Tennessee dove ci sono stati 3 decessi e 14 feriti. Il capo della polizia di Chattanooga, Celeste Murphy, ha detto che “14 persone sono state vittime di colpi di arma da fuoco, mentre altre tre persone sono state colpite da veicoli”. Secondo quanto riportato da Fox 13, due persone sono morte per ferite da arma da fuoco e una terza persona è morta per le ferite riportate quando sono state colpite da un veicolo in fuga dalla scena. La polizia sospetta che “fossero coinvolti più tiratori“. Al momento non sono stati effettuati arresti.

Foto di repertorio