Spagna, inflazione sopra il 10% nel mese di giugno: è la prima volta dal 1985

29 Giugno 2022 11:26

L’inflazione spagnola si attesta al 10,2% nel mese di giugno: è la prima volta che la doppia cifra viene superata dal 1985

Forte accelerata dell’inflazione in Spagna. Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l’inflazione su base annuale è stimata al 10,2% nel mese di giugno, rispetto all’8,7% di maggio e contro il 9% previsto dagli analisti in un sondaggio Reuters. È la prima volta che l’inflazione supera il 10% in Spagna dall’aprile 1985. L’inflazione core, che esclude la volatilità dei prezzi alimentari ed energetici, è salita al 5,5% su base annua dal 4,9% del mese prima, la più alta dall’agosto 1993, secondo i dati INE.