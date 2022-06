Soveria Mannelli: all’Istituto Comprensivo Rodari la manifestazione “Un albero per il futuro”

5 Giugno 2022 10:30

L’evento è stato svolto in collaborazione con il Reparto Carabinieri Forestali Biodiversità di Catanzaro

L’Istituto Comprensivo G. Rodari di Soveria Mannelli guidato dal Dirigente Scolastico dott. Antonio Caligiuri, ha aderito all’iniziativa progettuale “Un albero per il futuro, Le scuole creano un bosco diffuso” in collaborazione con il Reparto Carabinieri Forestali Biodiversità di Catanzaro, nella persona del Comandante Colonnello Nicola Cucci e dell’Educatore Ambientale Sig. Antonio Mancuso. Si è tenuta nei giorni scorsi presso il Parco annesso alla Chiesetta degli Abbandonati località San Tommaso (Soveria Mannelli) la manifestazione conclusiva all’interno del progetto “Un albero per il futuro”. Hanno aderito gli alunni e le alunne delle classi IIIA e IIB di Scuola Primaria “Don Vincenzo Sirianni” , guidate dalle Docenti Guerina Trimboli , Pina Sirianni , Angela Costanzo, Tiziana Caruso , Fiorina Piccoli.

Alla giornata ha presenziato l’Educatore Ambientale Sig. Antonio Mancuso, la collaboratrice del Dirigente Scolastico prof.ssa Tommasina Baratta, il Sindaco del Comune di Soveria Mannelli, Dott. Michele Chiodo, il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Alberto D’Arrò e il parroco Don Roberto Tomaino. A portare i saluti del Dirigente Scolastico la Collaboratrice , Prof.ssa Tommasina Baratta, la quale rivolgendosi ai ragazzi, ha evidenziato “l’attenzione della scuola verso le tematiche dell’Ambiente e della cultura della Legalità, binomio indissolubile che distrugge, avvelena inquina, perpetua danni all’ambiente”. Tutti i presenti hanno ribadito “l’importanza degli alberi per la vita del Pianeta e di tutti gli esseri viventi”.

A conclusione dell’incontro sono de Stati piantumati due alberelli appartenenti alla flora locale: un acero montano e un abete bianco, il cui valore simbolico rappresenta un investimento di Buone Pratiche per garantire un futuro più verde. Nel pomeriggio sono stati allestiti due laboratori: uno artistico dove i bambini e le bambine hanno espresso la loro creatività e uno scientifico alla scoperta di tracce in natura.