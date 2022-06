Sondaggio Tecnè: Movimento 5 Stelle crolla al 9%, superato anche da Forza Italia

25 Giugno 2022 13:01

L’ultimo sondaggio di Tecnè evidenzia il crollo del Movimento 5 Stelle

La scissione guidata da Di Maio fa molto male al Movimento 5 Stelle, che perde ulteriormente consenso: secondo un nuovo sondaggio realizzato da Tecnè per l’Agenzia Dire e pubblicato oggi, infatti, il M5S avrebbe perso più di tre punti percentuali in una settimana crollando al 9,3%, superato persino da Forza Italia stimata al 9,9%. A fronte del crollo del Movimento 5 Stelle, cresce il Partito Democratico che sale al 22,9% e si avvicina a Fratelli d’Italia stabile al 23,3%. In leggero aumento anche tutti gli altri partiti della galassia di centro/sinistra, come Azione di Calenda (5,3%), Italia Viva di Renzi (2,7%), i Verdi (2,3%) e Sinistra Italiana (2,2%). Stabile anche la Lega al 15%.