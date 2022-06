Soldati ucraini in difficoltà con le armi USA: serve Google Traduttore per capire le istruzioni

7 Giugno 2022 13:04

I soldati Ucraini hanno difficoltà con le armi inviate dagli USA: secondo il NYT, userebbero Google Traduttore per decifrare le istruzioni per utilizzarle

Guerra e cultura non dovrebbero andare di pari passo, quantomeno sotto il profilo ideologico, ma in questo caso serve una buona dose di conoscenza anche per imbracciare un’arma. In particolar modo se viene da un altra nazione. Il New York Times riporta una particolare notizia legata all’addestramento dei militari ucraini e alla loro difficoltà nell’utilizzo delle armi inviate dalla NATO e dagli Stati Uniti. Secondo l’autorevole giornale americano, in mancanza della formazione necessaria per l’utilizzo di alcuni armamenti, i soldati ucraini ricorrerebbero a Google Traduttore per decifrare le istruzioni di utilizzo delle armi.

Secondo quanto sottolinea il New York Times, la difficoltà nell’addestramento dei soldati ucraini all’uso di nuove tecnologie rappresenterebbe un crescente e significativo ostacolo nella guerra in Ucraina.