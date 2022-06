Siracusano (FI): “auguri di buon lavoro a Basile, Messina prima di tutto”

14 Giugno 2022 14:52

Siracusano (FI): “con Maurizio Croce abbiamo fatto una campagna elettorale a viso aperto, senza compromessi e senza risparmiarci”

“Con Maurizio Croce abbiamo fatto una campagna elettorale a viso aperto, senza compromessi e senza risparmiarci. Non è bastato, la città ha scelto una direzione diversa, e il voto degli elettori va sempre rispettato”. Lo scrive su Facebook Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “Congratulazioni a Federico Basile e auguri di buon lavoro. Da parlamentare messinese sarò come sempre impegnata nelle battaglie per il nostro territorio. Messina prima di tutto”, conclude Siracusano.