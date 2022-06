28 Giugno 2022 18:35

Siracusa, dal 3 al 5 luglio l’evento “CAMMINandO tra miti e attualità”: riflessioni sulle tragedie greche del 57° ciclo di rappresentazioni classiche

“CAMMINandO tra miti e attualità“. E’ questo il titolo dell’evento organizzato da CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa e che si svolgerà nelle giornate dal 03 al 05 luglio 2022 presso la Sala Ferruzza- Romano presso il Complesso del Castello Maniace. L’Associazione nazionale forense, senza scopo di lucro, – che si occupa di diritto minorile e di famiglia nonché di soggetti vulnerabili in genere – presieduta dall’avv. Maria Giovanna Ruo, traendo spunto dalle trame delle rappresentazioni classiche in scena nella stagione 2022 al Teatro Greco di Siracusa, ha deciso di dedicare tre incontri formativi all’esame e approfondimento di tematiche giuridiche, sociali e psicologiche che scaturiscono dall’Agamennone, dall’Edipo Re e dall’Ifigenia in Tauride.

Le trame narrate nelle tragedie appaiono così realistiche ed efficaci da sfuggire a qualsiasi localizzazione storica….risultano moderne, di estrema attualità, quasi sospese in una condizione atemporale. I protagonisti che si muovono all’interno delle trame classiche Agamennone, Ifigenia, Edipo Re, Giocasta, appaiono svincolati dalla drammaturgia greca e diventano occasione per l’analisi dei conflitti parentali di ieri come di oggi. Infatti, il dramma, la colpa, la fragilità umana, il ruolo della donna, la violenza, il potere, sono tutti elementi che possono ricondursi alla nostra quotidianità; potrebbero essere fatti raccontati da qualsiasi mezzo di comunicazione….diventare così, notizia, cronaca, atto processuale. I tre momenti formativi avranno relatori di spicco provenienti da tutta Italia.

Questi i nomi degli ospiti illustri che relazioneranno nelle tre giornate: Rita Russo, Filippo Romeo, Andrea Pagano, Umberto Zingales, Dorotea Quartararo, Sabrina Gambino, Daniela Giraudo, Lina Panella, Maria Concetta Storaci, Salvatore Amato, Vania Patanè, Francesco Pira e Alessia Sinatra. Si tratta di magistrati, docenti universitari e avvocati. L’’evento formativo per l’importanza e la peculiarità degli argomenti trattati, ha ottenuto il patrocinio sia del Comune di Siracusa sia dell’Associazione Amici dell’Inda. Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento la Vicepresidente Isole (Sardegna e Sicilia) CAMMINO avv. Maria Rita Ielasi e la Presidente della sede territoriale CAMMINO Siracusa – ’avv. Maria Barbara Giardinieri .