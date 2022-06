Sinagna, Nino Musca confermato sindaco: “giusto premio delle sue acclarate capacità amministrative”

13 Giugno 2022 20:41

Sinagra, Nino Musca confermato sindaco: le congratulazioni di un gruppo di imprenditori e amministratori messinesi

Grande soddisfazione per Nino Musca, riconfermato sindaco di Sinagra, cittadina in provincia di Messina, premiato dai cittadini dopo 5 anni di buona amministrazione. “Congratulazioni a Nino la cui riconferma è il giusto premio delle sue acclarate capacità amministrative nell’interesse del suo territorio e non solo. Complimenti Nino”. E’ il messaggio di un gruppo di amministratori e imprenditori messinesi.

Nino Musca, con la lista Fortemente Sinagnara, ha battuto gli sfidanti Emanuele Giglia e Carmelo Rizzo.