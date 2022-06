Mondiale Porsche, Carrera Cup France: doppio podio per il calabrese Simone Iaquinta

20 Giugno 2022 10:58

Un risultato di prestigio, conquistato sul circuito olandese di Zandvoort, sul quale Iaquinta si ritroverà a correre tra qualche settimana nel contesto del trofeo iridato

In vista del prossimo appuntamento col Mondiale Porsche, il pilota calabrese Simone Iaquinta si è regalato un doppio terzo posto nella Carrera Cup France, il campionato transalpino della casa di Stoccarda. Un risultato di prestigio, conquistato sul circuito olandese di Zandvoort, sul quale Iaquinta si ritroverà a correre tra qualche settimana nel contesto del trofeo iridato. Al volante della Carrera 911 GT3 della Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina, il driver di Castrovillari ha mostrato confidenza con la vettura e col circuito fin dalle prove del venerdì, dove ha ottenuto il terzo piazzamento in griglia di partenza. Poi gara uno, con la conferma della medaglia di bronzo. E gara due, infine, che ha messo in evidenza ancora una volta le qualità del pilota calabrese.

“È stato un bel weekend – ha commentato al termine delle due gare Simone Iaquinta – e anche una esperienza costruttiva. Volevamo far bella figura ma soprattutto allenarci in un contesto di prestigio e di grande qualità in vista del prossimo appuntamento col Mondiale. Credo – ha spiegato Iaquinta – che abbiamo fatto bene e che siamo sulla strada giusta per il prosieguo della stagione. Un ringraziamento particolare va al mio team, che sta facendo cose egregie e con iol quale ci siamo posti un obiettivo: migliorare sempre di più”. Il prossimo round del Mobil 1 Supercup di casa Porsche è previsto per il primo fine settimana di luglio, sull’affascinante circuito inglese di Silverstone. Un weekend di fuoco, che come sempre seguirà il campionato di Formula Uno, in onda in diretta sul canale dedicato della piattaforma satellitare Sky, al canale 207.