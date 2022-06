Sicilia Vera: parte la campagna di reclutamento dei candidati

29 Giugno 2022 17:08

De Luca: “questi incontri saranno rivolti ai sindaci, assessori, consiglieri che hanno il desiderio di candidarsi per contribuire ad un grande progetto di liberazione della Sicilia, che vuole ripartire dai comuni per liberare la nostra Isola”

Il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, con la partecipazione del sindaco di Messina Federico Basile, il coordinatore federale on. Danilo Lo giudice e Giuseppe Lombardo presidente di Sicilia Vera daranno vita al primo di una serie di appuntamenti itineranti dal titolo “Il Sindaco di Sicilia in tour”. Si parte sabato 2 luglio da Roccalumera ore 9,00 presso il Main Palace Hotel:

Ore 11,00 Messina Hotel Europa.

Ore 15,00 Sant’Agata di Militello sala meeting Palasport Mangano.

Ore 17,30 Milazzo, hotel S. Michele.

“Questi incontri saranno rivolti ai sindaci, assessori, consiglieri che hanno il desiderio di candidarsi per contribuire ad un grande progetto di liberazione della Sicilia, che vuole ripartire dai comuni per liberare la nostra Isola. Il nostro obiettivo è arruolare tutti, perché non faremmo accordi con nessuno di colori i quali hanno fatto parte della distruzione di una terra meravigliosa che è la Sicilia. L’ho già spiegato in occasione del lancio del nostro nuovo partito “sud chiama nord”, l’obiettivo è creare liste di testimonianza, trasformando le elezioni regionali in elezioni amministrative seguendo il modello Messina. In questo modo recupereremo quei punti che ci permetteranno di raggiungere un grande traguardo senza alcun ricatto politico. Basta guardare Musumeci, per vincere ha dovuto dire si ai partiti, e oggi e schiavo e ostaggio di Roma. Noi no”. È quanto ha dichiarato Cateno De Luca, leader Di Sicilia vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana”.