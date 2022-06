Sicilia: nasce il nuovo Partito autonomista “Sud Chiama Nord”. In campo De Luca, Sgarbi e Giarrusso

27 Giugno 2022 13:33

Presentato nel corso di una conferenza stampa al Parlamento siciliano il nuovo Partito autonomista “Sud Chiama Nord” che vede in campo il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca e l’europarlamentare Dino Giarrusso che ricoprirà la carica di Segretario federale

È stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa al Parlamento siciliano il nuovo Partito autonomista “Sud Chiama Nord” che vede in campo il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca e l’europarlamentare Dino Giarrusso che ricoprirà la carica di Segretario federale. Presentate anche le prime due liste che accompagneranno la campagna elettorale per le regionali, una delle quali conterrà appunto la dicitura “Sud Chiama Nord – Giarrusso” insieme a “De Luca sindaco di Sicilia”. La corsa del leader di Sicilia Vera Cateno De Luca alla presidenza della Regione Siciliana in ticket con Dino Giarrusso è iniziata e vede in campo una squadra pronta a cacciare la banda bassotti politica una volta per tutte.

“Oggi -ha affermato l’europarlamentare Dino Giarrusso– presentiamo anche la candidatura alla presidenza della Regione Siciliana di Cateno De Luca, sostenuto dalle liste ‘Sicilia Vera’ e ‘Sud chiama Nord'”. Noi vogliamo cacciare la banda bassotti che ha derubato i siciliani finora. Qui però il tesoro non è quello di Paperon de’ Paperoni, ma è la Sicilia, il tesoro che appartiene a tutti i cittadini siciliani. C’è chi ha utilizzato la politica per interessi personali, noi vogliamo fare gli interessi dei siciliani e cacciare la banda bassotti”.

Il nuovo partito “Sud chiama Nord” vede Giarrusso segretario nazionale e De Luca coordinatore, affiancati dalla ex-iena Ismaele La Vardera, candidato alle regionali e presidente del partito. In campo anche l’on. Vittorio Sgarbi che sosterrà Cateno De Luca con la lista “Sicilia Vera Rinascimento Sgarbi”. Collegato in videoconferenza Sgarbi ha confermato il proprio sostegno al progetto politico di Cateno De Luca. “Seguo con interesse il tuo progetto– ha affermato Sgarbi rivolgendosi a De Luca- perché la politica è rovinata dalla stessa politica e dall’antipolitica come dimostra la scelta di Di Maio che ha abbandonato il Movimento 5 stelle, perché quel progetto è stato stravolto dall’idea di partenza. Quello che occorre è passione ed entusiasmo e la tua è una follia lucida che ha portato alla vittoria a Messina del tuo candidato. Tu sei l’espressione di un anti-potere per eccellenza in nome della libertà e della giustizia”.